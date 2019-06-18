İki dev fondan Türk girişimcilere yatırım

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Genç girişimciler Kaan Günay ile Onur Kardeşler tarafından San Francisco'da kurulan ve akıllı medya platformu girişimi Firefly, küresel teknoloji sektörüne yön veren iki dev girişim sermayesi fonundan 30 milyon dolarlık yeni yatırım çekti. GV'nin (eski adıyla Google Ventures) liderliğinde gerçekleşen Seri A yatırımına hali hazırda yatırımcısı olan NFX de katıldı. Firefly, Aralık 2018'de de 21.5 milyon dolarlık yatırım almıştı. Şirket, aldığı yatırıma ek olarak New York pazarına da girdiğini açıkladı. Kentin taksi üstü reklam panosu pazarının yüzde 50'sini kontrol eden STRONG'un dijital operasyonlarını devraldı.Firefly CEO'su Kaan Günay, "Kısa zamanda ABD'nin en hızlı büyüyen akıllı medya platformuna dönüştük. Reklamcılık teknolojilerinin gelecek kuşağını temsil ediyoruz. Yatırımımız sürecek ve istihdam ettiğimiz yazılımcı sayısını kısa zamanda 100'e çıkarmayı hedefliyoruz" diye konuştu.