BUGÜN NELER OLDU

27 Mayıs'ta gerçekleşen genel kurulda Vakıfbank'ın genel müdürlüğüne getirilen Abdi Serdar Üstünsalih, "Biz Türkiye bilançosuna çalışıyoruz. Milli ekonomideki dengelenme sürecinde kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan tüm paketlerde yer aldık. KOBİ'ler başta olmak üzere reel ekonomiye destek verme noktasında en aktif bankalardan biriyiz" dedi. Gazetecilerle tanışma toplantısı gerçekleştiren Üstünsalih, kredilerde 4, aktif büyüklükte 6'ncı sırada olduklarını belirterek, "Kredi büyümesinde rakiplerimizin çok önündeyiz" diye konuştu. Kredi iştahlarının sonuna kadar açık olduğunu vurgulayan Üstünsalih, "Hiç kapanmadı. Sanayicimizin, üreticimizin yanındayız. Türkiye'nin yanındaki gücüz diyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Yeni hazırlanan finansman paketlerinin çifte etki yarattığına dikkat çeken Üstünsalih, "Yani hem içeride kalkınmayı canlandırıyor hem de ithalleri düşürüp cari açığı düşüyoruz. İvme Paketi'nde ithalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı veren ve ihracat potansiyeli yüksek sektörler hedefleniyor. Paket üretimin katma değerini artıracak, iş dünyasına önemli bir destek olacaktır" diye konuştu.Konkordatoların son dönemde oldukça azaldığına işaret eden Üstünsalih, "Şu ana kadar 844 firma, 8 milyar kredi konkordatodan çıktı. Bankaların kredi yapılandırma konusundaki yapıcı yaklaşımları konkordatoya yapılan müracaat sayısını da olumlu yönde etkilemiştir" dedi.ŞUBE sayılarının azalmadığını, orta ve büyük ölçekte firmalara daha iyi hizmet verebilmek için 35 ticari şube açtıklarını anlatan Üstünsalih, şöyle konuştu: "Özel bankacılığı olan tek kamu bankasıyız. Burada şube açılışlarımız sürüyor. En son Antalya'ya açtık. Bir tane de Nişantaşı'nda açacağız. Özel bankacılık şubemiz 9'a çıkıyor. Biz şubelerde verimliliğe bakarız. Lokasyon önemli, atıl şubeleri kapatıp, aynı lisansla başka yerlerde açıyoruz. IT altyapısı olarak da en genç ve en yüksek teknolojiyi kullanan altyapıya sahibiz. Sektörde lideriz."28 yıldır bankada görev yaptığını söyleyen Üstünsalih, "Hemen hemen her biriminde görev yaptım. Bütün dinamiklerinin, personel yapısının, bilançosunun, tüm süreçlerinin içindeyim. Bilgi işlemden başladım. İlk görevim programcılıktı. 8 yıl boyunca EBİS'te görev aldıktan sonra, şubeye geçtim. 61 ay şube müdürlüğü yaptım. Ondan sonra şubesiz bankacılığın kurucu müdürlüğünü ve bireysel bankacılık başkanlığı yaptım. Tekrar EBİS başkanlığı yaptım. Bankacılık operasyonları başkanlığı görevini yürüttüm. Hem dijital hem finans tarafında tecrübe edindim. Çekirdekten yetişme bankacıyım" dedi.HAZINE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonuyla bankada optimizasyon çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Üstünsalih, "12 genel müdür yardımcısı sayısı 9'a düştü" dedi. Üstünsalih, ATM ve POS'larda da optimizasyona gidileceği mesajı verdi.BANKANIN iyileştirmeye açık asetlerini satıp bilançoya katma değer olarak girmesini sağlayacaklarını söyleyen Abdi Serdar Üstünsalih, "Yasal takibe giden kredilerde bankaya geçen tapular oluyor. Onlar benim bilançomda duruyor. Arabalarda da öyle... Gayrimenkul 3 bin 369 adet, arabada ise devir süreci uzun olduğu için sayı bazında değişiklik gösterebiliyor. 26 bölgemizin tamamına hedeflerini verip, ödül sistemiyle birlikte hayata geçireceğiz. Vatandaşa, kurumlara, yatırımcıya taşınır ve taşınmazları pazarlama suretiyle satacağız" dedi.KURDAKI dalgalanmanın tamamen jeopolitik riskler üzerine kurulan bir algı operasyonu olduğunu söyleyen Üstünsalih, "Şu andaki kur seviyeleri Merkez Bankası'nın da belirlediği nihai kurlar. Onlar üzerinde bir şey olacağını düşünmüyorum. Aksine daha da düşeceğini tahmin ediyorum. Eylül ve sonrasında beklenen enflasyonla kurlar da aşağı doğru gidecektir" dedi.AR-GE merkezi kurduklarını açıklayan Üstünsalih, "Geçen hafta lisansı geldi. 63 kişi çalışıyor. Üniversite işbirliği ile finansa yönelik yenilikçi ürünler çıkaracağız. Yapay zeka ve blockchain üzerinde çalışıyoruz. Blockchain'de 2-3 uygulamayı test ediyoruz. Bir gümrükleme ve ithalat işlemini blockchain üzerinde tasarladık. Ayları bulan süreç dakikalara indirildi. Gümrük süreci tamamen dijitalleşiyor" dedi.