Türkiye’nin ikinci sondaj gemisi Yavuz yarın uğurlanacak

BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz'u yarın uğurlayacaklarını ve temmuz başı gibi Kuzey Kıbrıs türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) alınan ruhsat sahası üzerinde ilk sondaja başlanacağını söyledi. Yavuz'un tershanedeki bakım ve upgrade çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Fatih Dönmez, KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunacaklarını adil bir paylaşımdan yana olduklarını vurguladı. Fatih Sondaj Gemisi'nin de ikinci sondajını Finike-1 aldı sahada devam ettiği bilgisini veren Dönmez, derinliğinin 2 bin 300 metre civarında olduğunu aktardı. Operasyonları büyük oranda yerli personelle yaptıklarına ve yerlileşme oranının gittikçe arttığına da işaret eden Bakan Dönmez, "Hem Yavuz'la hem Fatih'le gerek Akdeniz'de gerekse Karadeniz'de bu sondajlarımıza devam edeceğiz" dedi. Dönmez, lokasyonlar tespit edilirken yoğun ve detaylı çalışmalar yaptıklarına dikkat çekti.