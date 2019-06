İnternetteki ayak izlerinize dikkat!

ZOMBİYE

Türkiye'de sosyal medya kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor. Nüfusun yüzde 63'ünü oluşturan 52 milyon aktif sosyal medya kullanıcısı, günde internette ortalama 7 saat geçirirken, 2 saat 46 dakikasını da sosyal medyada harcıyor. İnternette, sosyal medyada zaman geçirirken aynı zamanda dijital ayak izinizi bırakarak, kişiliğiniz hakkında da ipuçları verdiğinizin farkında mısınız? Dijital ayak izi ya da diğer bir adıyla 'digital footprint', dijital medyadaki faaliyetlerinizin bir veri olarak izlenmesi anlamına geliyor. Kısacası internete bıraktığınız tüm kişisel verilerin toplamı, dijital ayak izi oluyor. Bugün internette her hareket izleniyor ve elde edilen bilgiler izlenerek dijital profil oluşturuluyor. Bu dijital profil, işe alım süreçlerinden, vize alımına kadar hayatın her aşamasında karşınıza çıkıyor.MEZO Dijital Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nabat Garakhanova, son dönemde işe alımlarda işverenlerin kişilerin sosyal medyalarını mercek altına aldıklarını belirtirken, yakın zamanda sosyal medyadaki paylaşımların seyahat özgürlüğüne bile engel olabileceğine dikkat çekiyor. Garakhanova, "Dijital ayak iziniz, Amerika'nın vize için başvuranlardan sosyal medya hesap bilgilerini ve e-postalarını istemesi, çok yeni ve güncel bir uygulama bilmeden oluşturduğunuz dijital profiliniz seyahat hakkınızın kısıtlanmasına yol açabilir. Ya da Çin hükümetinin 2020'de devreye almayı planladığı sosyal kredi notu uygulamasında olduğu gibi bazı temel hak ve özgürlüklerinizin kısıtlanmasına bile sebep olabilir" dedi.İnsan kaynakları uzmanlarının adayların sosyal medya profillerini inceleyerek işe alımları gerçekleştirdiklerini belirten Garakhanova, internete giren herkesin paylaşımlarını iyi analiz edip, zararlı olacak içerikleri üretmemeyi öğrenmesini tavsiye etti. Garakhanova, "Sosyal medya mecralarındaki gizlilik ayarlarınızı mutlaka gözden geçirin. Emin olmadığınız hiçbir uygulamaya onay vermeyin" diye konuştu.KOBİ'lere ait web siteleri siber saldırılara maruz kaldığında, şirketlerin iş sürekliliği ve verimlilik kaybının yanı sıra mali ve itibar kayıplarını da beraberinde getiriyor. Hatta bazı durumlarda hackerlar tarafından ele geçirilmiş kişisel ya da önemli veriler, sistemi zombileştirerek şirketleri yasalar karşısında suçlu duruma düşürebiliyor. Türkiye'de 50 milyonun üzerinde web sitesi bulunuyor. Bu konuda yerli çözümler sunan firmalardan olan Bekchy, Türkiye'deki şirketleri bilinçlendirma atağı başlattı. Faydata Bilgi Teknolojileri tarafından geliştirilen Bekchy, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ve Amerika pazarlarını da hedefliyor. Şirketin kurucusu Kenan Altun, "Bekchy küçük ve orta ölçekli işletmelerde kullanılabildiği gibi enterprise planı ile büyük boy işletmelere de hizmet veriyor" dedi.Ticaret ve sanayi şehri olarak bilinen Kayseri, şehirdeki Erciyes Teknopark ile birlikte katma değerli üretimin de merkezi oldu. Türkiye'nin teknoloji üreten bir ülkeye dönüşeceğine inandıklarını söyleyen Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri'yi Türkiye'nin önde gelen teknoloji tabanlı girişimcilik üslerinden biri haline gelmeyi hedeflediklerini aktardı. Kılıç, "Erciyes Teknopark'ta 230 teknoloji tabanlı Ar-Ge firmasında 1.100 nitelikli personel çalışırken, 363 proje aktif olarak yürütülüyor. Bölge 2007'den beri 1.197 Ar-Ge projesi ve 700 milyon TL'yi aşan ciroya ulaştı" diye konuştu.