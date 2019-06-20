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şartı aranmaksızın 3250 büro memuru alımı yapacak! Memur alımı başvuru şartları neler?

daha önce şart aranamadan memur alımı yapacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından bireyler konuyla ilgili detaylar için araştırmalara başladılar. Farklı illerde istihdam etmek üzere 3250 kişilik büro memur alımı yapılacak. Peki, konuyla ilgili detaylar neler? 3250 büro memuru ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.6.2019 11:17
İŞKUR KPSS şartı aranmaksızın 3250 büro memuru alımı yapacak! Memur alımı başvuru şartları neler?

Türkiye İş Kurumu daha önce farklı illerde istihdam etmek üzere 3250 büro memur alımı yapacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili detaylar ise bireyler tarafından merak ediliyor. Her ne kadar KPSS şartı aranmasa da tabi ki bu alımlar için belli başlı şartlar aranmaktadır. Peki, bu şartlar neler? Bunların arasında en az lise mezunu olmak ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gibi kriterler bulunuyor. Peki, İŞKUR personel alımı ne zaman yapılacak? Memur alımı başvuru şartları tamamı nelerdir? İşte detaylar…

İŞKUR 3250 BÜRO MEMURU ALIMI YAPACAK? MEMUR ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR 3250 büro memur alımı ile ilgili tüm detayları bu başlık altından bulabilirsiniz…

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İŞKUR KPSS şartı aranmaksızın 3250 büro memuru alımı yapacak! Memur alımı başvuru şartları neler?
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