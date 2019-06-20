Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı

Roketsan Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'na katılan Roketsan'ın çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Askeri, uzay ve havacılık firmalarının yoğun ilgi gösterdiği bir platform olduğu için burada bulunduklarını belirten Özdamar, Roketsan'ın kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok ürün geliştirdiğini hatırlattı.

Özdamar, Türkiye'nin uzay uydusu konusu üzerinde yoğun çalıştığının altını çizerek, Türk uydusunun Türk topraklarından Türk roketleriyle uzaya fırlatılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.