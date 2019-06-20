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'ın ilk kez yurt dışında tanıtıldı

Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, mikro uydu fırlatma aracının yurt dışında ilk kez Paris Havacılık Fuarı'nda görücüye çıktığını belirterek, "Gelişen yeni teknoloji taktik ve stratejik sistemlerimizle pazarda var olduğumuzu bu fuarda perçinledik." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 20.6.2019 13:18 Güncelleme Tarihi: 20.6.2019 13:20
Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı

Pazar Geliştirme ve Tanıtım Direktörü Dr. Hüdai Özdamar, bu yıl 53'üncüsü düzenlenen dünyanın en büyük havacılık ve uzay fuarlarından Paris Havacılık Fuarı'na katılan Roketsan'ın çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Askeri, uzay ve havacılık firmalarının yoğun ilgi gösterdiği bir platform olduğu için burada bulunduklarını belirten Özdamar, Roketsan'ın kurulduğu günden bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ihtiyaçlarını karşılamak üzere birçok ürün geliştirdiğini hatırlattı.

Özdamar, Türkiye'nin uzay uydusu konusu üzerinde yoğun çalıştığının altını çizerek, Türk uydusunun Türk topraklarından Türk roketleriyle uzaya fırlatılmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

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Roketsan'ın mikro uydu fırlatma aracı ilk kez yurt dışında tanıtıldı
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