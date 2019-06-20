Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde personel alımı gerçekleştirileceği daha önce Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre 29 bin sağlık personeli alımı yapılacağı belirtilmişti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman gerçekleştirilecek başvuru şartları nelerdir? Konuyla ilgili Fahrettin Koca'nın açıklaması şöyle:

"İlk etapta 6 bin 835'i hemşire, bini ebe ve 3 bini sağlık memuru olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi kadrolarına toplam 12 bin personel alımı gerçekleştireceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi KPSS ile atanacak olan personelin 10 bini yataklı tedavi kurumlarında, bini temel sağlık hizmetlerinde, bini de acil sağlık hizmetlerinde görevlendirilecek."