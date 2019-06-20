Tasarruflu klozetle 60 ülkeye ihracat

Manisa'da yaklaşık 5 yıl önce devreye aldığı üretim tesisiyle lavabo, klozet, bide, pisuvar gibi vitrifiye ürünleri üretmeyen başlayan Seramiksan, Ar-Ge ekibindeki mühendislerin geliştirdiği yüzde 75 su tasarruflu klozetleridünyanın 60 ülkesine ihraç ediyor.

Turgutlu ilçesinde yaklaşık 30 yıl önce 70 işçiyle yer karoları üreterek faaliyete başlayan firma, 2014 yılında vitrifiye grubu üretim merkezini devreye aldı.

Dünyadaki en gelişmiş vitrifiye fabrikalarından biri olarak gösterilen tesiste yıllık 800 bin parça ürün üreten firma, bir yandan da Ar-Ge ekibindeki mühendislerin çalışmasıyla inovatif ürünler geliştirdi.

Özellikle küresel boyutta yaşanan susuzluk tehdidi ve tüketicilerin bu konuda artan duyarlılığı dikkate alınarak su tasarruflu ürünler geliştirmek için çalışması başlatan firma, yüzde 75 su tasarrufu klozet geliştirdi. Klozet üretiminin tamamını tasarruflu geliştirdiği ürünlere kaydıran firma, bu ürünleri başta AB olmak üzere 60 ülkeye ihraç ediyor.

Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerde su tüketiminin en çok vitrifiye grubu olarak anılan ürünlerde gerçekleştiğini belirterek, Ar-Ge birimlerinde yaptıkları çalışmayla özel tasarıma sahip 2 ve 4 litre hacimlerinde iki ayrı tankı bulunan klozet geliştirdiklerini ifade etti.

Bir evin yıllık ortalama 30 ila 35 ton arasında suyu klozetlerde harcadığını dile getiren Çağlar, "Bu ürünler kullanıldığı takdirde su tüketimi 8-9 ton seviyesine yani dörtte birine kadar iniyor. Bu da hem ev ekonomisine hem de çevreye ciddi bir katkı sağlıyor. Bu klozetler, 2 yıl gibi bir sürede kendisini amorti ediyor." dedi.

Çağlar, klozet üretiminin tamamını tasarruflu ürünlere yönlendirdiklerine dikkati çekerek, "Artık ürün portföyümüzdeki bütün gruplar su tasarrufu sağlayan ürünler. Dünyada tüketiciler bilinçlendi. Özellikle yurt dışındaki müşterilerimiz için bu olmazsa olmaz bir ihtiyaç. Yavaş yavaş ülkemizdeki tüketiciler de bu tip ürünleri ister hale geldi." diye konuştu.