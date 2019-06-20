Tekstil ihracatında en ‘kâr’lı zirve

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DOSSO Dossi Fashion Show, "Business Holiday" konseptini Bursa'ya da taşıyor. Türk tekstiline olduğu kadar turizm sektörüne de büyük katkı sağlayan ve binlerce yabancı hazır giyim alıcısını Türkiye'ye getiren Dosso Dossi Fashion Show, kış etkinliklerini artık Bursa'da Uludağ'ın zirvesinde gerçekleştirecek. Yılda iki kez düzenledikleri etkinliklerle ve dünyaca ünlü top modelleri podyumuna çıkartmasıyla ünü ülke sınırlarını aşan Dosso Dossi Fashion Show, Bursa'ya tekstil ve turizm köprüsü kurmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda 30 farklı ülkeden yaklaşık 5 bin kişiyi ağırlayan Dosso Dossi Fashion Show, bu yıl yaklaşık 6 bin kişiyi Antalya'ya getirdi. Dosso Dossi Holding CEO'su Hikmet Eraslan, "Antalya'nın ardından Bursa'yı da Türk tekstili için önemli bir merkez haline getireceğiz" dedi.