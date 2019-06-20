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Yüksek teknolojiye 2 milyarlık destek

Giriş Tarihi: 20.6.2019
Yüksek teknolojiye 2 milyarlık destek
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 23 Mayıs'ta açıkladığı İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi'nin ardından önemli bir adım daha geldi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın bu yıl yüksek teknolojili ürün ihracatına Türk lirası cinsinden 2 milyar liralık kredi desteği vereceğini açıkladı. Pekcan, "Döviz kredisi cinsinden de Türk menşeli yatırım malı alımlarına yönelik 100 milyon dolar, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına yönelik ise 500 milyon dolarlık destek vereceğiz" dedi. Pekcan, Eximbank'ın da Ar-Ge'ye dayalı, katma değeri yüksek, Türk Malı ürün üretimine destek vereceğinin altını çizdi.
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