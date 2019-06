Havalimanından çıkan atıklar çocuklara gelir oldu

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü 'Atıktan Sanata' isimli projenin lansmanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Geliri Çocuk Destekleme Merkezi'ne (ÇODEM) bağışanacak müzayedede, Emine Erdoğan'ın son dokunuşlarını yaparak katkıda bulunduğu, Prof. Dr. Rahmi Atalay'ın atık çatal ve kaşıklarla oluşturulan 'Anadolu' isimli eseri, İGA CEO'su Kadir Samsunlu tarafından 500 bin liraya, 'Zamanını dönüşümü' isimli eser ise 200 bin liraya Reyhan Kalyoncu tarafından satın alındı. Emin Erdoğan da satın aldığı eserlerle müzayedeye katkıda bulundu.

100 TON ATIK GERİ DÖNÜŞTÜ

Atıktan Sanata Projesi'nin İstanbul Havalimanı inşaatı sırasında oluşan atık materyalin, sanat eserlerine dönüştürülmesi fikriyle hayata geçtiğini ifade eden Erdoğan "İlk kez bir inşaat sahasında, bir sanat atölyesi kuruldu. Bugüne kadar 100 ton atık geri dönüştürüldü. Bu çalışmalar sonucunda 'botanik', 'moda', 'heykel' ve 'kullanılabilir ürün' kategorilerinde çeşitli eserler ortaya çıktı. Bunların satışından elde edilecek gelir, sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak" diye konuştu.

BALIKTAN ÇOK PLASTIK YÜZECEK

Erdoğan, "Plastik çağının insanlara sunduğu en sahte vaat, kullan-at vaadidir. Eğer kullanıp atmak söyledikleri gibi kolay olsaydı, bugün yeryüzünde, dünyanın etrafını sarmaya yetecek kadar plastik olmazdı. Dünyada her 1 dakikada, 1 çöp kamyonu plastik okyanus sularına karışıyor. Biz kendimizi değiştirmezsek, 2030'da bu rakam her 1 dakikada 2 çöp kamyonu plastiğe, 2050'de ise, her 1 dakikada 4 çöp kamyonu plastiğe ulaşacak. 2050'de okyanuslarda balıktan çok plastik yüzecek" dedi.



100 TON ATIKTAN SANAT

İga Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Şubat ayında başlattığımız ve bugün galasını yaptığımız bu süreçte 8 üniversitemizden yaklaşık 800 üniversite öğrencisi, komşu mahallelerde yaşayan 40 kadın ve çocuk, sanatçı ve kanaat önderlerinden oluşan toplam 31 kişi ile birlikte toplam 34 atölye çalışması yapıldı. Atölye çalışmaları sonucunda 100 ton atıktan toplam 39 eser ortaya çıkarıldı. Elinizde olan müzayede kataloğumuzda bu süreçte ortaya çıkan 39 eserlerimizi göreceksiniz. 100 ton atığın ileri dönüşümünden bu eserler ortaya çıktı" dedi.