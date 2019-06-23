Altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 haziran güncel gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Altın alım satımı yapanlar, birikim yapmak isteyenler ve sevdiklerini mutlu etmek isteyenler tercihini bu yönde kullanıyor. Vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu? sorularıyla kuryumcuya gitmeden önce güncel altın fiyatlarına ilşkin ön bilgi almak istiyor. Alım yapacak vatandaşlar için derlediğimiz haberimizde 23 haziran 2019 güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgiler bulunuyor. İşte tüm fiyatlar...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 23 HAZİRAN 2019 CUMA

23 haziran güncel altın fiyatlarına ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;