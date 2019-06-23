Doğu’ya yatırım rüzgârı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 5 bin kişiye istihdam yaratacak dev yatırımın tamamlanması için geri sayım başladı. Yılsonuna doğru 250-300 kişiyle üretime başlayacaklarını söyleyen Yeşim Tekstil'in CEO'su Şenol Şankaya, "Hedefim 2021 sonuna kadar 5 bin kişilik istihdama ulaşmak" dedi. Yatırımın 20-25 milyon dolara mal olacağı bilgisini veren Şankaya, şunları anlattı: "Bu yatırımı Sırbistan'a yapacaktım, içime sinmedi vazgeçtim. Tamamen milli duygularla en fakir ilimiz Ağrı'yı seçtim. Ağrı ikinci vatanım oldu."



TERSİNE GÖÇ OLACAK

Şimdiden büyük şehirlerdeki Ağrılılardan iş başvurusu aldıklarını anlatan Şankaya, "İnşallah tersine göç başlatacağız, hedefimiz bölgede istihdamımızı 10-15 binlere çıkarmak. Orada gözleri pırıl pırıl bir gençlik var. O insanları memleketlerinde tutmak için iş ve aş sağlamalıyız. Koşullar uyarsa Ağrı ya da civar illerde büyümeye devam edeceğiz" dedi.







VALİ İKNA ETTİ

Önümüzdeki 5 yılda yüzde 70-80 büyümeyi hedeflediklerini anlatan Şankaya, şunları anlattı: "Bunu sağlamak için de yatırım yapmamız gerekiyordu. Arayışlarım sürerken Ağrılı bir arkadaşım bana Ağrı Valisi Süleyman Elban'dan söz etti. Valinin muhteşem işler yaptığını anlattı. Sonra Vali Bey bizi ziyaret etti ve Tekstilkent projesini anlattı. Kendisi inanılmaz bir müteşebbis ruha sahip. Sonra ben gittim, gördüklerimden çok etkilendim, Ağrı'ya inandım martta temel attık."

İlk olarak Zara'nın da bünyesinde olduğu Inditex Grubu'na üretim yapacakları bilgisini veren Şankaya, daha sonra da dünya devi diğer markalar için Ağrı'da üretim yapacaklarını söyledi.



YEREL EKONOMİYE DESTEK

Yaptıkları yatırımın Ağrı'ya ilgili artırdığı bilgisini veren Şankaya, "Yerel ekonomiyi ayağa kaldıracağız. Dolaylı istihdam çok artacak. Ağrı 5 yıl sonra inşallah sanayi şehri olacak" dedi.

Şu anda devletin iş insanlarına her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğunu söyleyen Şankaya, "Doğu ve İç Anadolu'da kalkınmayı ve istihdamı sağlayacak başlıca sektör tekstildir" diye konuştu.



YÜZDE 70 KADIN ÇALIŞAN

Halen Yeşim Tekstil'in kadın çalışan oranı yüzde 55'lerde. Ağrı'da bu oranın yüzde 65-70'lere kadar çıkacağını söyleyen Şankaya, "Kadını ekonomiye katmayı çok önemsiyoruz. Hazır giyim ve konfeksiyon bu anlamda stratejik önem taşıyor" dedi.

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Diyarbakır'a tekstil üssü



Güneydoğu Tekstil Sanayi ve İş Adamları Derneği (GÜNTİAD) çatısı altında birleşen Güneydoğulu tekstilcilerin uzun yıllardır üzerinde çalıştıkları Tekstilkent Projesi'nde ilk kazma geçtiğimiz ay vuruldu. 400 milyon TL'ye mal olacak Diyarbakır Tekstil Organize Sanayi Bölgesi ile 10 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Projenin bölgenin ekonomik kalkınması için büyük önem taşıdığını belirten GÜNTİAD Başkanı İhsan Oğurlu, 2020'nin sonuna doğru yatırımın yüzde 80'inin faaliyete geçeceği bilgisini verdi.

Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde kurulacak ve tüm Türkiye'den gelecek tekstilcileri bir araya getirmeyi hedefleyen proje 129 hektarlık alan üzerinde hayata geçiriliyor. Diyarbakır'ı tekstil üretim üssü yapmayı hedefleyen projenin çok yoğun ilgi ile karşılaştığını söyleyen Oğurlu, "Jiber Grup olarak biz de burada 40 dönüm üzerine 31 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika kurmak için ilk kazmayı vurduk. Yatırımların devamı gelecek" dedi. Arazi tahsislerinin yüzde 80'inin tamamlandığını belirten Oğurlu, "Kalan yüzde 20'nin tahsisi için çok seçici davranıyoruz" diye konuştu.







İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM

Yatırımın yüksek işsizlik oranına sahip Diyarbakır ve bölge illeri için büyük önem taşıdığını anlatan Oğurlu, bu denli büyük bir yatırımın hayata geçirilmesini bölge işadamları olarak çok önemsediklerini kaydetti.



BÜYÜK İLGİ VAR

56 firma ile yer tahsisi konusunda sözleşme imzaladıkları bilgisini veren Oğurlu, Diyarbakırlı iş insanlarının yanı sıra Batı'dan birçok tekstilcinin yatırıma büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

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Irak'tan Malatya'ya dev tesis



Türkiye'den yurtdışına ihraç edilen tavuğun yüzde 70'ini tek başına alan Iraklı tavuk kralı Mohammed Younus Bakr, iki yerel ortakla birlikte Malatya'ya dev bir tavuk işleme tesisi kurdu. İlk etabı 25 milyon TL'ye mal olan tesiste üç ay önce üretime başlandı. 25 milyona mal olacak ikinci etabın yatırımına başladıklarını söyleyen İstanbul Piliç markasıyla üretim yapan Helal Grup'un ortağı Fatih Kaçmaz, "Malatya'nın en büyük hazır gıda yatırımını yaptık" dedi. Tesiste, Türkiye'nin çeşitli illerinden alınıp işlendikten sonra şoklanan ürünlerin tamamı ihraç ediliyor.







Yüzde 100 ihracat hedefiyle kuruldukları bilgisini veren Fatih Kaçmaz, "Şu anda Irak'ın tamamına mal gönderiyoruz. Musul, Bağdat, Erbil, Kerkük ve Basra'da ciddi bir dağıtım ağı kurduk. Libya'ya da satışlarımız başladı" diye konuştu. Kısa bir sürede ihracatta ciddi bir ivme yakaladıklarını anlatan Kaçmaz, hedeflerinin 100 milyon dolarlık ihracata ulaşmak olduğunu söyledi.



260 KİŞİYE İŞ İMKÂNI

Halen 112 kişiyi istihdam ettiklerini anlatan Kaçmaz, ikinci etapla birlikte bu sayının 260'a çıkacağını söyledi. Kaçmaz, aynı alanda büyüklük olarak Türkiye'de ilk 5'e girecek kapasitede pişmiş döner tesisi kurduklarını da anlattı. "Yatırıma devam edeceğiz" diyen Kaçmaz, konkordato sürecinde olan Garip Tavukçuluk'un bünyesindeki Lades markasını da 2 milyon dolara aldıkları söyledi.

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Bölgede Hint yağı üretecek



Elektrik kablolarından yapı kimyasallarına kadar her alanda kullanılması zorunlu olan ve Türkiye'nin yılda 500 milyon dolarlık ithalat yapmak zorunda olduğu Hint yağı (castor oil) artık Türkiye'de üretiliyor. Yıllarca bu ürünün ithalatını yapan Türk işadamı, yaptığı araştırma sonunda bu ürünün Türkiye'de üretilmediğini fark ederek, harekete geçti. Soil-ID Yapı Kimyasalları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önsoy, halen Sakarya, Mersin ve Hatay'da 10'ar dönümlük arazi üzerinde hint yağı ekimi yaptıklarını, sözleşmeli tarımla büyük alanlara ekmeye başlayacaklarını söyledi. Önsoy, aynı zamanda biyodizel üretiminde de kullanılan ürünü Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ürettirmek için girişimler yaptıkları bilgisini verdi. İBRAHİM ACAR/EKONOMİ