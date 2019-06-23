Faiz 3 ayın dibinde

Geçen yılki kur saldırısının ardından alınan tedbirlerle dengelenme sürecine giren Türkiye ekonomisinde, son dönemde güçlenen toparlanma sinyalleri Türk varlıklarına ilgiyi artırdı. Enflasyonun önümüzdeki aylarda düşüşünün hızlanacağı beklentisi ile küresel merkez bankalarının parasal genişleme stratejisine geri dönüşü yerli ve yabancı yatırımcıların kararlarına da yansıdı.



FAİZDE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Merkez Bankası'nın, bu ayki Para Politikası Kurulu toplantısında faizi değiştirmezken piyasa yapıcı bankalara, politika faizinin 1 puan altından fonlama yaparak önümüzdeki ay indirimin sinyalini vermesi piyasada etkisiyi gösterdi. 17 Mayıs'ta yüzde 26'yı aşan 2 yıllık devlet tahvilinin faizi 21 Haziran itibarıyla yüzde 19 ile 3 ayın en düşük seviyesine indi. Mayıs ayında yüzde 21.5'i gören 10 yıllık tahvillerin faizi ise yüzde 16.43'e geriledi.



BORSA 1 AYIN LİDERİ

Geçen hafta yüzde 3.5 ile dünyanın en fazla yükselen ikinci piyasası olan Borsa İstanbul ise son bir aylık dönemde yüzde 12.3 getiri ile ilk sırada yer aldı. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri son bir ayda 100 milyar lira arttı. Yabancı yatırımcılar 24 Mayıs-14 Haziran tarihleri arasındaki üç haftada borsada 163.7 milyon dolarlık net alım yaptı.



TL'YE GEÇİYORLAR

Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan enflasyona endeksli TL mevduat uygulaması, yerlilerin döviz satışını hızlandırıp TL'ye geçişi artırdı. Son bir haftada döviz hesapları 700 milyon dolar azalırken, TL mevduat ise 4 günde 43 milyar TL arttı. Ayrıca, son bir ayda izlediği politikaları başarıyla yürüten Merkez Bankası'nın döviz rezervi 5 milyar dolar artarak 97.4 milyar dolara çıktı.



HAZİRANDA CARİ FAZLA

Nisan ayında 8.6 milyar dolarla 15 yılın en düşük seviyesine gerileyen cari açığın mayısta 5 milyar doların altına inmesi, haziranda ise Türkiye'nin uzun dönemden sonra ilk kez yıllık bazda cari fazla vermesi bekleniyor. İlk çeyrekte beklenen küçülmenin gerçeklemesinin ardından ekonomide başlayan toparlanma işsizlik rakamlarına da yansıyacak. Martta 11 ay aradan sonra düşüşe geçen işsizliğin yüzde 11-12 ile YEP hedefine paralel seviyeye düşmesi bekleniyor.



ENFLASYON EKİMDE TEK HANE

Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde devam eden dengelenme sürecinin olumlu etkisiyle Ekim 2018'de yüzde 25.24 olan enflasyon, bu yılın mayıs ayında yüzde 18.71'le 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Önümüzdeki dönemde baz etkisinin de desteği ile ekim ayına kadar enflasyonun tek haneye inmesi bekleniyor. Enflasyondaki düşüşe paralel olarak faizlerde de geri çekilmenin hızlanacağını belirten analistler, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın koordinasyonuyla geliştirilen Enflasyonu Endeksli Konut Kredisi gibi yeni uygulamalarla da bankaların bilançolarının daha sağlıklı hale geleceği görüşünde.

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