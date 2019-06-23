Mobilyaya 18, kuyuma 4 ay taksit

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) iç talebin canlandırılması ve sektörlerin rahatlama için taksit sayısını artırmasının ardından Ticaret Bakanlığı'nın da "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektronik eşya ve tablet bilgisayarlar ile fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan televizyon ve cep telefonu satışlarında 6 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek. Perakende işletmelerce basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında 4 aya kadar taksitlendirme imkânı sağlandı. Buzdolabı, çamaşır, bulaşık makinesi ile ev aletleri gibi elektrikli eşya ve mobilya satışlarında taksitlendirme süresi de 18 aya çıkarıldı. Düzenlemeden önce taksitlendirme süresi, ses ve görüntü sistemleriyle fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan televizyon satışlarında 3 ay, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 6 ay, fiyatı 3 bin liranın altında olan televizyon satışlarında ise 9 ay olarak uygulanıyordu.