Elektrikte yerlilik %30’u aştı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını ekonomiye kazandırma seferberliği meyvelerini verdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen yıl elektrik üretiminin yüzde 30.43'ünün yenilenebilir enerjiden karşılandığını belirterek, güneş ve rüzgâr enerjisi kurulu gücünün arttırılacağını belirtti. Bakan Dönmez, güneş enerjisinin çatılardaki kurulumu için bürokratik süreçlerin basitleştirilmesi çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.Bakan Dönmez, yenilenebilir enerjiye dayalı yatırımların lisanslı ve lisansız elektrik üretimini kapsadığını belirterek, "Amacımız yerli kaynakların payını yüzde 60-70'lere yükseltmek. Bu kapsamdaki yatırımların işletmeye alınma süresi proje tipi, lisansa tabi olup olmaması ve büyüklüğüne göre 2-5 yıl arasında değişiyor" dedi. Enerji Bakanlığı verilerine göre, geçen yılın ilk çeyreğinde yerli kaynakların elektrik üretimindeki yapı yüzde 48.56'yken, bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 62'ye çıktı. Üretimdeki bu artış cari açığın kapanmasına 500 milyon doların üzerinde katkı sağladı. Elektrik üretiminde yüzde 30.41'le başı çeken hidroelektrik santrallerini. Yerli kömür (yüzde 16.22), rüzgâr (yüzde 8.33), jeotermal (yüzde 3.04) izledi.