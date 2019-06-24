Sağlık sigortası erken teşhisin önünü açıyor

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Ray Sigorta olarak müşterilerinin hayatlarına dokunmayı misyon edindiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ülkemizde sigortalılık oranı son derece düşük. Bunun temel nedeni de sigorta bilincinin düşük olması. Penetrasyon oranı halen gelişmiş ülkelerin çok altında. Bununla birlikte, kişi başına düşen sağlık harcamaları gün geçtikçe artıyor. Burada da sigorta en uygun çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Hatta sağlık sigortasını sağlığınıza yaptığınız bir yatırım gibi düşünebilirsiniz" diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "2018 yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması"na sözü getiren Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Türk halkının mutlu olma sebeplerinin başında %69 ile sağlık geliyor. TÜİK'in yaptığı istatistiğe göre vatandaşlarımızın sadece %4'ü mutlu olma sebebini parayla açıklıyor. Biz de, Ray Sigorta olarak, müşterilerimize çeşitli paket seçenekleri ile sağlık sigortası ve Tamamlayan Sağlık Sigortası sunuyoruz. Ürünlerimizi geniş tutarak her kesime ihtiyacı doğrultusunda dokunmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu. Ayrıca Ray Sigorta'da ömür boyu yenileme garantisi de müşterilerine avantajlar sağlıyor. 3 yıl boyunca düzenli olarak Ray Sigorta'dan sağlık sigortası alanlara, ömür boyu yenileme garantisi değerlendirmesi yapılabiliyor. Ömür boyu yenileme garantisine hak kazanan Ray Sigortalılar, garantilerini aldıktan sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları kapsam dışı tutulmuyor.Erken teşhisin hayat kurtarmadaki önemine vurgu yapan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, bunun için özel sağlık sigortasının çok önemli avantajlar sağladığını söyledi: "40 yaş üstü Ray Sigortalılar ücretsiz olarak mamografi ve PSA ölçümü yaptırırken her yaşa senede bir kez de ücretsiz check-up fırsatı sağlıyoruz. Sağlık konusunda erken teşhisin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Sigortalılarımızın daha hızlı bir şekilde sağlığına kavuşması önceliğimiz.Ayrıca sigortalıyken ortaya çıkan kalp hastalıkları, kanser gibi kritik hastalıklarda bekleme süresi beklenmeden gerekli tedavilerini karşılıyoruz. Yurt dışında tedavi görmek isteyen Ray Sigortalılar için de yurt dışı tedavi teminatı içeren planlarımız var. Bu avantajların hepsi yatarak tedavi teminatlı poliçelerde mevcut." Özel sağlık sigortalarıyla ilgili farkındalığın, özellikle de yatarak tedavi teminatlı poliçelere yönelik ilginin arttığını söyleyen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, yatarak tedavi teminatlı tamamlayıcı sağlık sigortasında prim üretiminin bir önceki yıla göre %70 arttığını, seyahat sağlıkta ise bu oranın %40'ları geçtiğini belirtti. Erdoğan, 2019 yılı için "Vatandaşlarımız özel sağlık sigortalarının önemini kavradı. Türk Tabipler Birliği'nden referans alınan parametrelere göre özel hekimlik uygulamalarını %25 civarlarında arttı. Sağlık harcamalarının artışıyla özel sağlık sigortaları ve tamamlayıcı sağlık sigortaları daha önemli bir hale geldi" şeklinde yorum yaptı.