Skorlama ihtiyacına Quick Finanscım çözümü

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Piyasaya sunduğu yenilikçi ürünlerle adını duyuran Quick Sigorta şimdi de iş dünyasının, Türkiye'nin her yerindeki KOBİ ve işletmelerin kredi skorlama ve reyting ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni bir finansal ürüne imza atıyor. Quick Finansçım adındaki yeni ürün ile işletmeler, Quick Sigorta ve Kredico işbirliği ile asistans hizmetleri kapsamında mal satacakları müşterilerin finansal güvenilirliğini işlemi gerçekleştirmeden önce görme kabiliyetine erişiyor. Ürün sayesinde potansiyel müşterilerin sistem tarafından atanan kredi skorları kolayca kontrol edilebiliyor.Quick Sigorta olarak finans ürünleri tarafında da fark yaratmaya hazır olduklarını ve bu yönde yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, yeni ürünleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Quick Sigorta olarak uzun çalışmalar sonucunda Quick Finanscım adında yeni bir ürün hazırladık. Bu ürünü işletmelerin finans yöneticileri ve iş insanları kullanacak. Finansçılar, acentelerimizden bu ürünleri aldıkları zaman mal satacağı müşteriyi önceden görme şansına kavuşacak." Sundukları yeni ürünle finansçıların aklındaki pek çok soruya cevap getirdiklerini dile getiren Ahmet Yaşar, "Bir mal ya da ürün satışı gerçekleşmeden önce akılda oluşabilecek pek çok soru var. 'Müşteri skoru nedir? Bu müşteriyi nasıl değerlendirebilirim? Bu müşteriye güvenerek malımı satabilir miyim? Ne kadar vade yapabilirim?' şeklinde soruların cevaplarını bu üründe bulacaklar. Quick Sigorta olarak Quick Finansçım ürünümüzle beraber işletmelerin endişelerini minimum düzeye getirmeyi ve 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında kendilerine yöneltilecek talep ve davalara karşı korumayı reel sektördeki güven ve istikrarı artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.