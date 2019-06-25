100 bin öğrenciye ilk kez sigorta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 100 bine yakın öğrenciye ilk kez sigortalı olma kapısı açacak Sosyal Çalışma Programı için başvurular bugün başlıyor. Belediyelerin sosyal donatı alanları, halk evleri kampları, çocuk ve huzur evleri, tarım müdürlüklerinde, organik tarım gibi alanlarda çalışan gençlerin eline üç ayda yaklaşık 2 bin 500 lira geçecek.

Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) internet sayfasından yapılacak başvurular 28 Haziran'da sona erecek. Başvurdukları ilde üç program seçecek öğrenciler, 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek merkezi kura sonucuna göre belirlenecek. Çalışma süresi temmuz, ağustos, eylülle sınırlı olacak. Programa ilişkin soruları 30 başlıkta yanıtlayan bir rehber hazırlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, merak edilenlere açıklık getirdi.

4 ALANDA DÜZENLENİYOR: İŞKUR işbirliği ile kamu kurumlarında uygulanacak program doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ile düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi olmak üzere 4 alanda düzenleniyor.

UZAKTAN EĞİTİM: Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Vakıf veya devlet fark etmeksizin bütün üniversite öğrencileri başvurabilir.

18 YAŞ ZORUNLULUĞU: Programdan 18 yaşını doldurmayan üniversite öğrencileri, yaz döneminde ders alanlar katılamayacak.

BÖLÜM AYRIMI YOK: Bölüm ayrımı bulunmaksızın bütün öğrenciler başvurabilir. Programlar yayınlandığında program kapsamında yapılması planlanan işler başvuru sayfasından incelenebilecek.

İŞKUR'A KAYIT ZORUNLU: Programa başvuru için İŞKUR'a kayıt olmak ve kaydın aktif statüde olması gerekiyor. İŞKUR kaydının aktif olması için ise iş arayan profilinde yer alan meslek ve öğrenim bilgilerinin doldurulması zorunluluğu bulunuyor.

AYDA 808 LİRA: Öğrenciler, programa katılım sağladıkları her gün için 67.36 lira ödeme almaya hak kazanacak. Bu günler için emekliliğe etki eden sigortaları dâhil tüm sigorta primleri yatırılacak.

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