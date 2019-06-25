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pilotlarını önce teknoloji uçuracak

Yerli ve milli olarak geliştirilen Helikopteri , Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi. Atak helikopteri pilot ve teknisyenleri, taktik, silah, aviyonik sistemleri, uçuş ve arıza durumları gibi birçok konuda eğitimlerini güvenli bir ortamda, gündüz, gece, her türlü hava koşullarında risksiz ve maliyet etkin olarak yapabilecek. Her türlü uçuş eğitimlerinin yanı sıra pilotlar için çok önemli olan silah sistemleri ve atış eğitimleri de başarıyla verilebilecek

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 12:14 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 12:28
Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak

T129 Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri'ni uçuracak pilotların yetiştirilmesinde kullanılacak simülatör, güvenlik güçlerinin kullanımına sunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tedarik projesi kapsamında, tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen Atak Helikopteri , Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.

Tam Görev Simülatörü ile özellikle pilotların Atak helikopteri intibak, tazeleme, acil durum, atış, harbe hazırlık ve idame eğitimlerine katkı sağlanması hedefleniyor. Simülatör sayesinde, Atak helikopteri pilot ve teknisyenleri, taktik, silah, aviyonik sistemleri, uçuş ve arıza durumları gibi birçok konuda eğitimlerini güvenli bir ortamda, gündüz, gece, her türlü hava koşullarında risksiz ve maliyet etkin olarak yapabilecek.

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Atak pilotlarını önce teknoloji uçuracak
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