Bursa’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kebap evi

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BURSA Kebabı'nı ve yöresel yemeklerini globalde başarıyla temsil eden Bursa Kebap Evi, yatırım ataklarına Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üç şube birden açarak devam ediyor. Toplam 750 bin dolar yatırımla Abu Dhabi Deerfields Mall ve Dubai City Walk'ta şube açacak olan Bursa Kebap Evi, Arap yatırımcıların markajına girerek One Stop Khalifa City şubesi için MBI Mubarak & Brothers Investments firması ile yüzde 50 ortaklık için imzaları attı. BAE'deki ilk şubesini kendi yatırımlarıyla Abu Dhabi Deerfields Mall'da haziranda hizmete açacak olan Bursa Kebap Evi, şube hizmete girmeden yatırımcıların ilgisini çekti. One Stop Centre Khalifa City için MBI Mubarak & Brothers Investments firması ile imzaları atan firma, MBI Mubarak & Brothers Investments CEO'su Mohammed Al Haj ile yüzde yüzde 50 ortaklık gerçekleştirdi. Bursa Kebap Evi Yönetim Kurulu Başkanı Cem Helvacı, bölgede 1 sene içerisinde 5 şube, 5 sene içerisinde ise 30 şube planladıklarını belirtti.