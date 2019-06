Girişimciliğin yeni adresi: Mekan turizmi

BUGÜN NELER OLDU

Yükselen turizm sektörü girişimcilik trendlerini de değiştirmeye başladı. Fuar, kongre, davet ve son yılların gözdesi yabancı düğün ekonomisi çok sayıda mekânın açılmasına öncülük etti. Türkiye 2018'de 600 bin düğünle ilk 10 ülke arasına girerken, her yıl düğün ve davetlere harcanan miktar 55 milyar liranın üzerine çıktı. Ülkedeki genç nüfus artışı da göz önüne alındığında düğün sayısı her yıl yüzde 15 artıyor. Her bir çift sadece düğün için 25-30 bin liradan fazla harcama yapıyor. Son verilere göre 2018'de İstanbul'da turizm belgeli yatırımların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 78 arttı. En fazla restoran açılırken, ikinci sırayı davet mekanları üçüncü sırayı ise oteller aldı.Farklı konseptteki sekiz markasıyla davetlere ve evlenmek isteyen çiftlere hizmet veren LifeGroup Entertainment'ın kurucusu ve ortağı Erdem İpekçi, son yıllarda düğün turizminin de arttığını belirtiyor. Özellikle Orta Doğu ve Hindistan'dan yılda 1000'e yakın yüksek bütçeli düğünlere ev sahipliği yapıldığını söyleyen İpekçi, "İstanbul dünyanın en fazla düğün daveti yapılan şehri olarak birinci sırada yer alıyor. Yılda 150 bin kutlamayla Las Vegas'ı geçmiş durumda. Her yıl 600 bin çift Türkiye'de evleniyor. 1 milyon dolar bütçenin üzerinde gerçekleşen düğünler yılda 300'den fazla" dedi.Son birkaç yılın rekor büyümelerle geçtiğini belirten kendilerinin de yatırımlara ağırlık verdiğini anlatan İpekçi "Lifegroup bünyesinde 8 markamız var. Qubbe markası en bilinen davet mekãnı grubumuz" diye konuştu.