Hükümet sinemada kesenin ağzını açtı

Hükümet, sinemaya destek vermek için 8 başlıkta kesenin ağzını açtı. Sinema Destekleme Kurulu, geçen yıl uzun metrajlı kurgu filmden, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteğine kadar geniş bir alanda sinema sektörüne yaklaşık 62 milyon liralık destek sağladı. Bu yıl da 38 projeye aktarılacak 32 milyon liranın üzerindeki destekle iki yılda verilen teşvik 100 milyon liraya çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son iki yılda 24 yönetmene ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen desteği verildiğini belirterek, son 5 yılda 105 proje sahibinin birden fazla teşvikten yararlandığını açıkladı.



8 BAŞLIKTA BÜYÜK TEŞVİK

Sinema filmlerinin sınıflandırılması ve desteklenmesine yönelik yasada yapılan değişiklikle 8 kategoride 4'ü geçmeyecek şekilde "destekleme kurulu" oluşturulmasına karar verildi. İlk uzun metrajlı kurmaca film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim alanlarında yapılan projelere destek sağlanıyor. Kurulda, meslek birliklerince belirlenen yapımcı, yönetmen, senaryo, diyalog yazarı, oyuncu, sinema salonu işletmecilerinin aralarında yer aldığı üyeler bulunuyor. Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulurken, sektöre destek Meclis gündemine taşındı.

Bakan Ersoy, destek başvurularında kültürel, sanatsal ve estetik açıdan niteliksel değer ve özgünlük taşıması, ulusal kültüre katkısı, ulusal ve uluslararası başarılar, yeni sanatçıların yetişmesine imkân sağlaması gibi kriterlerin dikkate alındığını belirtti.



5 YILDA 105 PROJEYE ÇİFTE TEŞVİK

Bakan Ersoy, sinema alanında uzun metraj kurgu film yapım, ilk filmini gerçekleştirecek yönetmen, belgesel film yapım, kısa film yapım, animasyon film yapım ve senaryo yazım kategorilerinde son 5 yılda, 105 proje sahibinin birden fazla destek almaya hak kazandığını belirtti. Bakan Ersoy, başvuruda bulunup destek alamayan projelerin ise kurul tarafından bahsedilen kriterlere ve bütçe imkânlarına göre desteğe uygun bulunmadığını kaydetti.

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