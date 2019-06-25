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Toparlanma üretime yansıdı

Giriş Tarihi: 25.6.2019
Toparlanma üretime yansıdı
Ekonomıde istihdam, cari açık ve enflasyon rakamlarına da yansıyan toparlanma sinyali üretim tarafına da yansıdı. İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda 0.8 puan artarak yüzde 77.1 ile Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Merkez Bankası tarafından dün açıklanan verilere göre mevsim etkisinden arındırılmış kapasite kulanım oranı da bir önceki aya göre 0.5 puan artarak yüzde 76.6'ya yükseldi. Öte yandan Merkez Bankası'nın dün açıkladığı verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi haziranda bir önceki aya göre 3.6 puan artarak 102.5 seviyesine çıktı. Hizmet, inşaat, perakende ticaret sektörü güven endeksleri de arttı.
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Toparlanma üretime yansıdı
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