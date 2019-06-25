Türkiye için hamle zamanı

Türkiye 2019'un ilk iki çeyreğini etkileyen yerel seçim gündemini atlattı. İş dünyası seçimsiz 4 yılda artık önceliğin ekonomiye verilmesi gerektiğini belirterek, yapısal reform gündemine dönülmesini istedi. İş insanları "Arkada bıraktığımız yerel seçimler sonrası; artık hedefimiz, ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refahın sağlanması olmalı" dedi.



HEDEF EKONOMİK İSTİKRAR OLMALI

MÜSİAD'ın kurumsal twitter adresinden yapılan açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan Ekrem İmamoğlu tebrik edilirken, "Arkada bıraktığımız yerel seçimler sonrası; artık hedefimiz, ekonomik istikrar, kalkınma ve sosyal refahın sağlanması olmalıdır" denildi.







DEİK: HEDEF HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAK

"İstanbul seçimini yaptı, millet iradesi hayırlı olsun" diyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, şunları kaydetti: "23 Haziran'da yenilenen seçimlerle demokrasimizin vazgeçilmezi olan bir seçim sürecini daha geride bıraktık. Seçim sonuçlarının İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor ve İstanbul'umuza güzel hizmetler yapmasını temenni ediyorum. İş dünyası olarak, önümüzdeki dönemi, genelde milletimiz, özelde ise ekonomimiz için çok önemli görüyoruz. Bugünden sonraki hedefimiz, sosyal, siyasal, ekonomik ve demokratik standartları daha da yüksek bir Türkiye için hep birlikte çalışmaktır."



TÜGİAD: REFORMA ODAKLANALIM

Türkiye Genç İşadamları Derneği Başkanı Anıl Alirıza Şohoğlu, "Seçimsiz 4 yılın her gününü daha fazla çalışarak ekonomide iyi sonuçlar elde edeceğimizi ümit ediyoruz. Şimdi tüm enerjimizle birlik ve beraberlikle ekonomiye ve reformlara odaklanma zamanı" dedi.



YASED: 2023'E GÜÇLÜ EKONOMİYLE GİRELİM

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, "Önümüzdeki dönemde ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" dedi. İmamoğlu'nu tebrik ettiğini belirten Sargın, şöyle konuştu: "Bugünden itibaren odağımız ülkemizin 100'üncü yılına güçlü bir ekonomi ile girmek olmalı. Bu hedefe yönelik, önümüzdeki dönemde, ekonomi, iş ve yatırım ortamına ilişkin reformların hızla hayata geçirilmesi ve ülkemizin rekabet gücünün artırılması için hep birlikte çalışalım."



GYİAD: ÇÖZÜMLER İÇİN HAZIRIZ

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Fuat Pamukçu da seçim sonuçlarının hayırlı olmasını dilerken, "Siyasetçilerimizin ve ülke yönetimindeki tüm paydaşların ekonomi, yapısal reform, hukuk ve sürdürülebilir güvenlik konularına odaklanmalarını ümit ediyoruz. İşsizlik, istihdam ve gençlerin sorunları konularında problemlere çözüm olmak için her zaman hazırız" dedi.

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