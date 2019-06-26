İşçilerden CHP’ye tepki sürüyor: Samimiyetsizler

Hak-İş Konfederasyonu, 31 Mart seçimleri sonrasında CHP'li belediyelerde yaşanan işten çıkarma, sürgün ve sendika değiştirme baskılarının sona erdirilmesi için bir çağrıda daha bulundu. İşten çıkarılan 326 işçiden hiçbirinin işine geri alınmadığını açıklayan Hak-İş, CHP'den işçilerin işine iade edilmesini, sendikal baskıların son bulmasını ve belediyelerde devam eden toplu iş sözleşmelerine belediye yönetimlerinin katılmasını talep etti.

CHP'li belediyelerde işçi kıyımı devam ediyor

İŞE İADE EDİLMEDİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın işçilerin ekmek için verdikleri mücadeleyi siyasi bir amaç doğrultusunda yaptıklarını iddia etmesi üzerine Ağbaba ile görüştüklerinin belirtildiği Hak-İş açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Görüşmede, sendikamız, işçilerin işe iadesini talep etmiştir. CHP yöneticileri Bolu Belediyesi'nde işten atılan 97 işçiden 19'unu ikişer-üçer gruplar halinde; Bayramiç Belediyesi'nde ise 57 işçiden 7'sini işe başlatabileceklerini ve bu konuda belediye başkanları ile görüşme yapacaklarını beyan etmişlerdir. Bu teklif sendikamız tarafından yeterli görülmemiş, sözleşmeleri feshedilen işçiler ile sürgün edilen işçilerin tamamının işlerine iadesi talep edilmiştir."



3 TALEPTE BULUNULDU

Hizmet-İş Sendikası'nın CHP yönetiminden 3 talebi olduğunun altının çizildiği açıklamada, işçilerin işine iade edilmesi, sendikal baskıların son bulması ve toplu iş sözleşmelerine belediye yönetimlerinin katılması talep edildi. İşten çıkarmalar, sürgünler ve sendika değişikliklerinin, organize ve planlı bir politikanın sonucu olduğu belirtilen açıklamada, "Siyasi yandaşları işe almanın yolu, çalışmakta olan işçileri işten atmak değildir. İşten çıkarılanlar işlerine iade edilinceye, sürgün edilenler eski işlerine döndürülünceye kadar mücadelemiz sürecektir" denildi.