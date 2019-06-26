Türk Lirası’nda ralli bekleniyor

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul seçimlerinin yapılmasıyla birlikte başlayan 4 yıllık seçimsiz dönemde ekonominin temel öncelik haline geleceğine yönelik artan sinyaller, piyasalara olumlu yansıdı. Ekonomide başlayan toparlanma sinyallerinin yanı sıra enflasyondaki düşüşün de önümüzdeki aylarda keskinleşecek olması yabancı yatırımcıların TL varlıklarını ilgisini artırdı. Dolar dün 5.77 TL'nin altına inerken, Borsa İstanbul gün içerisinde 95 bin 700 seviyesinin üstüne çıktı. Türkiye'nin risk primini gösteren 5 yıllık CDS'ler de 426 seviyesine geriledi. TL'nin beklenen performansına ilişkin en çarpıcı değerlendirme Alman Commerzbank'tan geldi. Commerzbank Gelişen Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose Türk Lirası'nda ralli beklediğini söyledi.Borsa İstanbul'da son üç haftada 164 milyon dolarlık net alım yapan yabancı yatırımcılara, dünyanın en büyük yatırım Black Rock da eklendi. Dev fon Koza Altın hisselerinde 21 Haziran'da, 5.4 milyon TL maliyetle 106 bin 277 adet hisse alımı gerçekleştirdi. Bu alımla birlikte fonun Koza Altın'daki payı yüzde 4.94'ten 5.01'e çıktı.