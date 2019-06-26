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Yeni sistemi ile ilgili haberi | Askerlik sistemi mecliste onaylandı! Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması

Uzun bir süredir gündemde olan ve milyonlarca genci yakından ilgilendiren yeni sistemi ile ilgili gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Askerlik süresini kişi fark etmeksizin 6 aya düşüren sistem bireyler tarafından yakından takip ediliyor. Teklif, TBMM Genel Kurulu’nda 335 eve oyu ile kabul ederek yasalaştı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. Madde kabul edilirken, gözler Meclis’e çevrilmiş ve yasanın onaylanması beklenmeye başlamıştı. Yeni yasa ile birlikte bedelli askerlik de kalıcı hala gelirken, ‘bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak’ sorusu da sıklıkla araştırılmaya başlandı. Öte yandan askerlik süresinin 6 aya düşmesi erken terhisi de beraberinde getirdi. Bakan Akar, bugün yaptığı açıklamada erken terhis ile ilgili gerekli çalışmaların yoğun bir şekilde yapıldığını belirtti. İşte son dakika gelişmeleri ve merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 26.6.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 26.6.2019 14:30
Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika haberi | Askerlik sistemi mecliste onaylandı! Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması

Yeni sistemi ile ilgili yaşanan gelişmeleri sadece gençleri değil aynı zamanda milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Uzun bir süredir gündemde olan konusu hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta toplamda 63 madde ile geçici 1. Madde kabul edilmiş ve gözler Meclis'e çevrilmişti. Askerlik süresini 6 aya indiren ve bedelli askerliği kalıcı hale getiren askerlik sistemini yeniden düzenleyen kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Bakan Akar, erken terhis konusu ile ilgili bugün yaptığı açıklamada, "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" sözlerini kullandı. Biz de Sabah.com.tr olarak ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık.

YENİ SİSTEM NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bilindiği gibi, yeni düzenleme neticesinde bedelli kalıcı hale getirilecek. Henüz vatani görevini tamamlamamış olan yüz binlerce genç ise 'Bedelli askerlik fiyatı ne kadar olacak?' sorusu ile araştırmalarını yapıyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ücreti duyurmuş ve tartışmalara son noktayı koymuştu.

Peki, yeni askerlik sistemi nasıl olacak? İşte adım adım son dakika gelişmeleri ve merak edilen ayrıntılar...

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Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika haberi | Askerlik sistemi mecliste onaylandı! Bakan Akar'dan erken terhis açıklaması
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