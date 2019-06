Antalya'da karpuz üretimi 500 bin tona ulaştı

Antalya'da 2004 yılında 46 bin ton olan karpuz üretimi 2018 yılında 500 bin tona ulaştı.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Antalya'da karpuz üretimine ilişkin açıklamada bulundu. Antalya'nın gün geçtikçe var olan potansiyelini daha etkin kullanarak tarımsal üretimdeki veriminin arttırıldığı belirtildi. Antalya Tarım ve Orman il Müdürlüğü olarak ziraat mühendisleriyle birlikte her zaman üreticinin yanında olduğu ifade edilerek, "Zararlılar hakkında üreticilerimizi bilgilendirerek onlara entegre mücadele yöntemlerini anlatıyoruz. Tarımsal ilaçların son çare olduğu bilicini onlara aşılıyor ve daha az maliyetle zararlılar ile mücadele etmelerine olanak sağlıyoruz. Antalya tarla ve örtü altı üretimi ile domates, biber, patlıcan, hıyar, fasulye gibi birçok üründe uygulayan Antalyalı üreticiler yaz mevsiminin olmazsa olmazı, her öğün sofralarda yer bulan bol miktarda C vitamini ve antioksidan özelliği ile çeşitli kanser türlerine karşı etkili olan beta-karoten içeren, içerdiği yüksek potasyumun da kalp fonksiyonlarının ve kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olan kapruzu da örtü altında yetiştirerek Türkiye'de ilk karpuz hasadını yapma avantajına sahip olmakta ve bu avantaj üreticilere artı bir gelir olarak dönmektedir" denildi.

BUGÜN NELER OLDU