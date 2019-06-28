BES finansal sistemin dayanağıdır

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ÖZELLİKLE ABD ve Avrupa ülkelerinde büyük projeleri finanse eden, ekonominin işleyişindeki en önemli dişlilerden biri olan bireysel emeklilik sistemleri, ülkemizde de ekonomiye can veriyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki (BES) standart fonların %10'u Borsa İstanbul BİST 100 endeksinde, para piyasası fonlarının ise %25'i devlet tahvillerinde değerlendirilecek. Yeni düzenlemeyi değerlendiren Halk Emeklilik Genel Müdürü Ömer Faruk Öztürk, "Sermaye piyasasının sürekliliği ve gelişmesi amacıyla yapılan bu düzenleme, BES'in Türkiye ekonomisindeki kritik önemini vurguluyor" diye konuştu. Yeni uygulamayla beraber borsada yaklaşık 1 milyar bir alım olacağını ifade eden Ömer Faruk Öztürk, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: "Yapılan alımlar bilhassa borsaya mukavemet kazandıracak ve ekonomimizin direncini artıracaktır. Bireysel emeklilik sistemi ve emeklilik şirketleri; vatandaşa avantajlı ve güvenilir bir birikim yolu açarak finansal güvenliği pekiştirip sağlamlaştırmakla kalmamış, ülkemizin geleceği için de ne kadar değerli olduğunu göstermiştir. Bireysel emeklik sektörü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de finansal piyasaların kıymetli bir dayanağı konumundadır."Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 24 Mayıs tarihli verilere göre BES'te 6.8 milyon katılımcı bulunuyor. Katılımcıların oluşturduğu fonun değeri ise 94.3 milyar lira. Otomatik Katılım tarafında 5 milyon çalışan yer alırken, fon miktarı 6 milyar lira civarında. SPK'nın düzenlemesi ile BES'ten borsaya 1 milyar liranın üzerinde destek verileceğini belirten Ömer Faruk Öztürk, "Küresel piyasalarda durgunluk emarelerinin gözlenebildiği bir dönemde sektörümüzün verdiği destek, değerli bir rol oynayacaktır" diye konuştu.