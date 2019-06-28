Tamamlayıcı sağlık sigortasına ilgi büyük

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Hedeflerinin insanları sağlıkta da tam koruma altına almak olduğunu belirten Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Türk halkının sigorta, risk ve emeklilikle ilgili konulara yönelik algısının ölçülmesi amacıyla gerçekleştirdiğimiz 'Sigorta Okuryazarlığı Araştırması'na göre sigorta dediğimizde akla gelen sigorta ürünlerinde araç ve konut sigortalarında sonra 3'üncü sırada sağlık sigortası geliyor. Aynı araştırmaya göre halkımızın yüzde 58'i özel sağlık sigortalarının yarar sağladığını düşünmesine rağmen, sağlık sigortalarında sahiplik oranı yüzde 7.2'de kalıyor. Özetle bu bize burada daha gidecek çok yolumuz olduğunu gösteriyor" şeklinde konuştu. Katılım Emeklilik'in tamamlayıcı sağlık ürünüyle sektörü genişlettiğine, alternatif bir kulvar açtığına dikkat çeken Sincek, "Tamamen katılım prensiplerine uygun bir ürün olan 'Tam Katılım Sağlık Sigortası' da bizim geçen yıl sağlık alanında sunduğumuz ilk ürünümüz oldu. Tam Katılım Sağlık Sigortası, tüm SGK'lıların yararlanabildiği, istedikleri SGK anlaşmalı özel hastanede hiçbir fark ödemeden muayene olabildiği ve sağlıkla ilgili tüm işlemlerini kolayca yaptırabildiği bir ürün" şeklinde konuştu. Sincek, "Sağlık sigortacılığında faizsiz alternatife olan ilgi artarak devam ediyor. Sadece sağlık sigortası ürünlerimizde 2019 yılının ilk çeyrek verilerine göre 1 milyon liranın üzerinde prim üretimi gerçekleştirdik. Özellikle Türkiye'nin dört yanında 500'ün üzerinde özel hastanede fark ücreti ödemeden hizmet almayı sağlayan Tam Katılım Sağlık Sigortası'nın faydaları çok iyi anlaşıldı ve ilgi gördü" dedi.Ayhan Sincek, 'Tam Katılım Sağlık Sigortası'nın kapsamıyla ilgili şu bilgileri verdi; "Tam Katılım Sağlık Sigortası ile acil sağlık giderleri, küçük müdahaleler, cerrahi veya dahili yatış, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, koroner anjiyografi, doktor muayene, laboratuar hizmetleri, görüntüleme ve ileri tanı yöntemlerini yüzde yüz ücretsiz karşılıyor."TAM Katılım Sağlık Sigortası'nın sağladığı vergi avantajlarına da değinen Sincek, şöyle devam etti; "Ücretli çalışansanız; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını, aylık brüt ücretin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Serbest meslek sahibiyseniz; kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için ödediğiniz primlerin tamamını yıllık beyan edilen gelirin yüzde 15'ini ve brüt asgari ücretin yıllık toplam tutarını aşmamak kaydıyla vergi indiriminde kullanabilirsiniz. 'Tam Katılım Sağlık Sigortası' ile hastalık durumlarında sadece sağlığınıza odaklanabilirsiniz. Oluşacak fark ücreti gibi masraflarınızı düşünmenize gerek kalmaz. 'Tam Katılım Sağlık Sigortası'ndan faydalanabilmek için Albaraka Türk Katılım Bankası veya Kuveyt Türk Katılım Bankası şubelerine, yurt genelindeki Katılım Emeklilik acentelerine başvurmanız yeterli."