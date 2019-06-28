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'de Mehmet yeniden Başkanı seçildi

Türk Hava Yolları'nın () Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleşti. 'da yapılan oylama sonucunda THY ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet 'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak yeniden seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

Giriş Tarihi: 28.6.2019 22:03 Güncelleme Tarihi: 28.6.2019 22:13
THY'de Mehmet İlker Aycı yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamaya göre, THY'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleşti. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine C grubu hisseyi temsilen ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Mehmet İlker Aycı'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Mecit Eş'in, Yönetim Kurulu üyeleri olarak Bilal Ekşi, Orhan Birdal, Mithat Görkem Aksoy ve Salim Arda Ermut'un, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeleri olarak Ogün Şanlıer, Fatmanur Altun ve Mehmet Muzaffer Akpınar'ın 2 yıllık süre için görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildiği bildirildi.

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THY'de Mehmet İlker Aycı yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi
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