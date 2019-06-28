TOKİ Silivri kura sonuçları açıklandı! 28 Haziran TOKİ Silivri 3+1 kura çekiliş sonuçları tam liste!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla başlanan toplu konut projeleri kapsamında TOKİ Silivri'de 376 konut ile vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı veriyor.

TOKİ SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ Silivri 3+1 çekilişleri noter huzurunda yapılacak. Özellikle TOKİ evlerine yoğun bir başvuru bulunuyorken, bireyler de kendilerine çıkıp çıkmadığını öğrenmek için araştırma yapıyorlar.

Toplu Konut İdaresi tarafından gerçekleştirilen 50 bin sosyal konut projesi kapsamında birçok vatandaşı ev sahibi yapmayı amaçlıyor. İstanbul'daki konutlar için başvurularda bulunan bireyler kura sonuçlarını da yakından takip ediyorlar.

TOKİ SİLİVRİ 3+1 KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ