Maslak 1453’te dükkânlar ihaleye çıkıyor

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Emlak Konut, Maslak 1453 projesindeki cadde, meydan ve açık hava dükkânlarını ihale ile satışa sunuyor. 3 Temmuz Çarşamba saat 11.00'de gerçekleşecek açık artırma için son başvuru tarihi 2 Temmuz Salı. Satışa sunulacak 81 dükkân, cadde, meydan ve açık hava dükkânı, otel, yurt, üniversite ve iş merkezleriyle iç içe olan konumu, günlük 30 binden fazla kişi sirkülasyonu ve avantajlı koşullarıyla yatırımcılarıyla buluşacak. Maslak 1453'te dükkânlar ister kiracılı ister ticarete hazır şekilde satışa sunulacak. Kiracısız dükkânlar için iki yıl boyunca yıllık yüzde 6 kira garantisi verilecek. 7 yıldan başlayan sürelerle geri kazanım sağlayan dükkanlar 60 ay vade ve yüzde 8 KDV kolaylığı ile satılacak.