Mobil dünyaya yön verecek Türk

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TURKCELLGenel Müdürü Murat Erkan, dünyanın önde gelen operatörleri ve mobil endüstri şirketlerinin üyesi olduğu GSMA'in 25 kişilik yönetim kuruluna girdi. 2018 yılı gelirleri toplamı 1.03 trilyon doları bulan, dünya çapında 750'yi aşkın operatörün bir araya geldiği GSMA'nın yönetim kurulundaki tek Türk üye Erkan oldu. Mobil dünyaya yön veren bir kuruluşta Türkiye'yi temsil etmenin gururunu yaşadığını belirten Murat Erkan, "Mobil iletişim sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum" dedi. Öte yandan Turkcell, Küresel Yapay Zeka Çalışması (Global AI Challenge) adı verilen projenin de liderlerinden biri seçildi. Turkcell proje kapsamında iletişimi kesintiye uğratan sinyal bozucu etkenleri tespit eden ve sorunu gideren bir yapay zeka algoritması hazırlayacak. Böylece 3G ve 4G mobil iletişim ağlarında kesintinin önüne geçilecek.