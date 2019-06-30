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'da çiftliği kuran , sadece yumurtadan günde bin 500 TL kazanıyor!

'da 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde çiftliği kuran , ve kaz taleplerini karşılamaya çalışıyor. Sadece yumurtadan günde bin 500 Tl kazanç sağlayan çiftlik sahibi Niyazi Çulluk, "Kaz çiftliği kurduğum için son derece memnunum. Bu işi yapmak isteyenlere de tavsiye ederim" dedi

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 30.6.2019 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.6.2019 14:15
Ordu'da kaz çiftliği kuran Niyazi Çulluk, sadece yumurtadan günde bin 500 TL kazanıyor!

'da yaşayan 69 yaşındaki , Akkuş ilçesinde kurduğu çiftliğinde siparişlere yetişemiyor.

Çulluk, işlettiği balık restoranını personel bulamaması üzerine kapatarak 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde deneme amacıyla kaz çiftliği kurdu.

Gökçebayır Mahallesi'ndeki çiftliğinde 170 kazla işe başlayan Çulluk, kaz yumurtalarının Ordu ve farklı illerden ilgi görmesi üzerine hayvan sayısını artırdı.

Kısa sürede Linda ve Çin ırkı kaz sayısını bin 200'e kadar çıkaran Çulluk, siparişlere yetişemiyor.

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Ordu'da kaz çiftliği kuran Niyazi Çulluk, sadece yumurtadan günde bin 500 TL kazanıyor!
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