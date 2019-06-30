Ordu'da kaz çiftliği kuran Niyazi Çulluk, sadece yumurtadan günde bin 500 TL kazanıyor!

Ordu'da yaşayan 69 yaşındaki Niyazi Çulluk, Akkuş ilçesinde kurduğu kaz çiftliğinde siparişlere yetişemiyor.

Çulluk, işlettiği balık restoranını personel bulamaması üzerine kapatarak 2 bin rakımlı Akkuş ilçesinde deneme amacıyla kaz çiftliği kurdu.

Gökçebayır Mahallesi'ndeki çiftliğinde 170 kazla işe başlayan Çulluk, kaz yumurtalarının Ordu ve farklı illerden ilgi görmesi üzerine hayvan sayısını artırdı.

Kısa sürede Linda ve Çin ırkı kaz sayısını bin 200'e kadar çıkaran Çulluk, siparişlere yetişemiyor.