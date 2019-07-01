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2019 Tuzla ! 1Temmuz Tuzla belli oluyor...

Haftanın ilk iş günü olan Pazartesi sabahı en çok araştırılan konuların başında Tuzla araması yer alıyor. Bilindiği gibi geçtiğimiz hafta önce Kayaşehir sonra Silivri'deki kura çekimi yapılmış ve ev sahibi olacak talihliler belli olmuştu. Bugün ise Anadolu Yakası'nın güzide ilçelerinden Tuzla'daki kura çekimi sonuçları belli oluyor. Saat 10:00'da başlayan kura çekimi Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde heyeacan dorukta, TOKİ kura çekimi canlı izle!

Giriş Tarihi: 1.7.2019 09:56
2019 Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle! 1Temmuz Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Tuzla'nın Aydınlı mahallesindeki TOKİ kura çekimi hakkında en detaylı bilgileri, canlı yayında paylaşılan isimleri, canlı izleme linklerini bulabileceksiniz. Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (1)

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (2)

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2019 Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle! 1Temmuz Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor...
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