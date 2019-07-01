2019 Tuzla TOKİ kura çekimi canlı izle! 1Temmuz Tuzla TOKİ kura çekimi sonuçları belli oluyor...

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde Tuzla'nın Aydınlı mahallesindeki TOKİ kura çekimi hakkında en detaylı bilgileri, canlı yayında paylaşılan isimleri, canlı izleme linklerini bulabileceksiniz. Kayaşehir'de ev sahibi olma hayalini gerçekleştiren vatandaşların sevinçlerinin ardından Tuzla'daki 500 TOKİ konutları için de heyecan sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla gerçekleştirilen toplu konut projelerine her geçen gün yenileri ekleniyor.

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (1)

TUZLA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE (2)