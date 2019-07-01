Enerjide yabancı ilgisi devam edıyor

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Enerjı sektörüne yabancı firmaların ilgisi devam ediyor. Akaryakıt dağıtım istasyonlarında birçok firma şu anda ortaklık veya satın alma için masada. Bu firmalardan biri de Alpet. Sektörün yüzde 50'sinin yabancı firmalardan oluştuğunu belirten Altınbaş Holding'in petrol dağıtım şirketi Alpet'in CEO'su Ali Murat Yeşilyurt, bir yabancı firma ile ortaklık konusunda görüşmeler yürüttüklerini belirtti.Yeşilyurt, "Küçük bir oyuncuyu da alarak biraz daha büyüterek, yabancı ortakla yolumuza devam etmek istiyoruz. Ölçek ve sermaye gücü bizim sektörde büyümek için ön şart. Şu anda bulunduğumuz yerden üst sıralara çıkmak için böyle bir ortaklığa gideceğiz" dedi. Jet yakıtında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tecrübeleri olduğunu belirten Yeşilyurt, bu alanda Türkiye'de yeni yatırım yapacaklarını aktardı. Bir şirket kurarak, jet yakıtında büyümeyi hedeflediklerini belirten Yeşilyurt, hava satışlarında pazarın yüzde 53'ünü karşıladıklarını açıkladı. Bayi sayısını 400'den 420'e, satış miktarını 570 bin metreküpten yaklaşık 600 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yeşilyurt, "Hava satışlarında lider, denizde ise üçüncü konumdayız. Bu yıl Kosova ve Makedonya'da bayi ağımızı genişletmeyi planlıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 54, Arnavutluk'ta ise 55 akaryakıt bayimiz var" şeklinde konuştu.