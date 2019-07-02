Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Son dakika dolar ve Euro alış satış fiyatı 2 Temmuz

Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri yatırımcıdan birikimcisine her kesimden bireyler tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yapılan G-20 zirvesinin ardından 5.79 gibi rakamlardan 5.64 seviyesine kadar inen doların bugünkü seyrinin ne olacağı bireyler tarafından merak ediliyor. Biz de Sabah.com.tr olarak anbean canlı dolar ve Euro fiyatlarını sizler için hazırladık. Serbest piyasada canlı dolar alış satış fiyatı 2 Temmuz

2 TEMMUZ DOLAR KURU BUGÜN NE KADAR OLDU? DOLAR VE EURO ALIŞ SATIŞ FİYATI

Dolar kuru ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Biz de Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Sizler için özel olarak hazırladığımız içeriğimizden anlık dolar ve Euro alış satış fiyatına ulaşabilir konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz…

İşte, 2 Temmuz 2019 Salı gününe ilişkin rakamlar;

DOLAR

Alış: 5,6503

Satış: 5,6567

EURO

Alış: 6,3835

Satış: 6,388

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