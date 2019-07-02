Son dakika haberi: Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam bugün belli oluyor! Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri bugün belli oluyor. Aylardır beklenen 2019 yılının ilk 6 aylık enflasyon rakamları bugün TUİK tarafından açıklanacak. Bilindiği üzere Temmuz ayında yapılacak zam miktarında en önemli etken ilk 6 aylık enflasyon verileri olacak. İlk 5 aylık enflasyon verileri daha önce açıklanmış ve açıklanan verilere göre ilk 5 aylık enflasyon tutarı 4.99 çıkmıştı. Bugün açıklanacak rakam ile birlikte yukarı veya aşağı çıkacağı yönünde bir açıklama olacak. Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Memur zamları ne kadar olacak? İşte konuyla ilgili tüm detaylar…

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? TEMMUZ AYI ENFLASYON MİKTARI…

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini ve detaylarını bu başlık altından bulabilirsiniz…