Borsa 100 bin puanı aştı

BUGÜN NELER OLDU

Yurtiçi piyasalarda oluşan pozitif havanın etkisiyle yükselişe geçen BIST 100 Endeksi, 100 bin puanı aştı. Günün ilk yarısını yüzde 0.45 artışla 100.189 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 453.36 puan artarken, toplam işlem hacmi 4.1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Günün ikinci yarısında da yükselişini sürdüren endeks dün günü yüzde 0.47 artışla 100.200 .97 puandan tamamladı. Böylece endeks 26 Mart'tan beri ilk kez 100 bin puanın üzerini görmüş oldu.Borsanın yükselişinde hafta sonu Japonya'da gerçekleşen G-20 toplantısının TL varlıklar üzerindeki pozitif yansıması etkili oldu. Zirvede Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi sonrası yapılan olumlu açıklamalar etkili oldu. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada ABD'den S400 konusunda yaptırım beklenmediğinin ifade edilmesi kurlarda gerilemeye neden olurken, borsada yükselişi tetikledi. Yine G-20 Zirvesi'nde Çin lideri Jinping ve ABD Başkanı Trump ek tarife gelmeyeceği konusunda uzlaşarak müzakereleri sürdürme kararı alması da küresel piyasalarda olumlu karşılandı. Analistler, İran'ın nükleer anlaşmada belirtilen 300 kilogram limitinin üstüne çıktığını duyurması ile jeopolitik risklerin tekrar piyasaların gündemine yerleştirdiğini belirtti.