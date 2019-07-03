Facebook’un Libra’sı finansal sistemi değiştirdi

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Facebook'un para birimi Libra, özgün kullanım özellikleriyle dünyada klasik finansal sistemin dışında kalmış insanları dijital finans sistemi ile tanıştırmayı hedefliyor. Uzmanlar, Libra ile paranın kontrolünün büyük bölümünün merkez bankalarından Visa, Uber ve Vodafone gibi şirketlere geçebileceğini belirtiyor. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, "Artık merkez bankacılığı eskisi gibi olmayacak. Bizim senyoraj dediğimiz parayı tutmanın ve para yaratma etkisi giderek kayboluyor" dedi. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Araştırma Uygulama Merkezi Direktörü Dr. Bora Erdamar ise "Libra projesindeki firmalar aslında bankalara göre çok daha düşük komisyonlar alsalar da Libra'nın işlem hacmi sayesinde buradan bir gelir modeli oluşturacaklar" değerlendirmesini yaptı.