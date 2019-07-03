OPEC petrol üretimini 9 ay daha kısacak

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Petrolİhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatılmasına karar verdi.Venezuela Petrol Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Konferansı Başkanı Manuel Quevedo, geçen yıl aralık ayında alınan OPEC ve dışı bazı ülkelerin günlük petrol üretimini azaltma kararının 9 ay daha uzatıldığını açıkladı. Viyana'da düzenlenen 176. OPEC Olağan Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklama yapan Quevedo, uzun ancak verimli bir görüşmenin gerçekleştiğini söyledi.Buna göre günlük 1.2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyor. Quevedo, Rusya'nın başını çektiği OPEC dışı ülkelerle yapılacak görüşme sonrasında her iki tarafın oluşturduğu işbirliğinin sürdürüleceğini dile getirdi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih de söz konusu kararda özellikle G20 zirvesinde yapılan önemli görüşmelerin belirleyici bir rol oynadığına işaret ederek, hem ABD ve Çin görüşmesinin hem de Rusya ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmenin küresel pazardaki tansiyonu düşürdüğünü söyledi.New York'ta işlem gören vadeli kontratlar yüzde 0.4 yükseldi. Buna karşın pazartesi günü görülen varil başına 60 doların altında bulunuyor. New York'ta işlem gören ağustos vadeli Brent petrol kontratları sabah saatlerinde yüzde 0.15 oranında yükselerek varil başına 59.19 dolardan işlem gördü. Kontratlar pazartesi günü ise yüzde 1.1 yükselişle kapandı.ABDyaptırımları nedeniyle petrol üretimi ve ihracatında büyük düşüş yaşayan İran, OPEC'in petrol üretiminin kısıtlanması kararından muaf tutuldu. İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, İran'ın taleplerinin karşılandığını söyledi. Zengene, "İran daha önce olduğu gibi petrol üretimi kısıntısından muaf tutuldu" dedi. İran'ın geçen yıl mayıs ayındaki ham petrol üretimi günlük 3.8 milyon varilken, bu yılın aynı ayında bu rakam 2 milyon 370 bin varile geriledi.