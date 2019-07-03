Seçimsiz Türkiye’ye yabancı yatırım artacak

BUGÜN NELER OLDU

JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Sir Windfried Bischoff Türkiye'nin 4 yıllık seçimsiz bir döneme girmiş olmasıyla ilgili olumlu bir değerlendirme yaptı. "Bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermaye Türkiye'ye rağbet gösterecektir" diyen Bischoff, şöyle devam etti: "İzlenecek olan ekonomi politikaları açık bir şekilde ülkedeki yatırım iklimini etkileyecektir. Ama günün sonunda elimizde fırsat olarak değerlendirebileceğimiz şey yatırımların kendisidir, politika değildir. Siyaset tabi ki önemlidir ama yatırımlar ve yatırım iklimi kadar değildir. Siyaset, yatırım yapıldığında karşılığının alınıp alınamayacağına yönelik endişeleri, işçi ve işveren arasındaki sıkıntıları giderebilecek noktada durmalıdır."Bischoff, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret savaşlarının G-20 toplantısı sonrası çok da endişe verici şekilde sonuçlanmayacağını ifade eetti. Bischoff, iki ülkenin hâlâ ticareti sürdürdüğünü, iki ekonomik devin konuya daha makro seviyede baktığını ve bu anlaşmazlığın bitmesinin iki ülkenin de faydasına olacağını belirtti.