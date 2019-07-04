Temmuz kira artış zam oranları son dakika bilgisi! Haziran ayı enflasyon rakamları da belli oldu!

Memur ve emeklilerin gözü Haziran ayı için yapılacak olan zamlara çevrildi. Herkesin heyecanla beklediği rakamlar açıklandı. Enflasyonla ilgili son dakika gelişmelerini takip etmek isteyen vatandaşlar son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Açıklanan rakamlara göre kişisel ekonomisine yön verecek vatandaşlar beklentilerine göre tahminlerde bulunuyorlar. Bugün açıklanacak olan enflasyon oranları ile birlikte aynı zamanda kira artış zam oranlarının da belli olacak olması heyecanı iki katına çıkardı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi"ne katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 0,02 düşeceğini bekliyor. İşte enflasyon rakamları ile ilgili güncel açıklamalar…

HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları haziranda aylık bazda yüzde 0,03 artarken yıllık artış yüzde 15,72 oldu.

Buna bağlı olarak SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5 oranında zam yapılacak. Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ise yüzde 6 oranında artırılacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, haziran ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 0,08 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın TÜİK tarafından 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin haziran ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,24, en yüksek yüzde 0,45 aralığında yer aldı.

HAZİRAN AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %4,99, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,71 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,91 artış gerçekleşti.

TEMMUZ 2019 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Temmuz 2019 kira artış oranı belli oldu..Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün saat 10:00'da Üretici ve Tüketici Fiyat Endesklerini sitesinde yayınlandı. .Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,03 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,03, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %15,72 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,88 artış gerçekleşti.

Buna göre Temmuz 2019 kira artış oranı on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,88 oldu. Ev sahipleri kiracılara Temmuz ayında 19,88 oranın zam yapabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında duyuruldu. Yeni Ekonomi Paketi gereğince kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanamayacak, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre hesaplanacak.

2019 TEMMUZ KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Hesaplama örneği

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 19,88

Zam bedeli: 198,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.198,8 lira

HAZİRAN 2019'DA KİRACILARA NE KADAR ZAM YAPILDI?

2019 Haziran ayında kiracıların yeni dönem kira bedelleri yüzde 19.91 oranında artış yapıldı.

KİRAYA EN FAZLA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranıdır. Yani açıklanan rakam yapılabilecek en yüksek zam oranı olup kiracı ve ev sahibi karşılıklı anlaşma ile bu oranı aşmayacak şekilde daha düşük bir tutarda kira zammı ile uzlaşmaya varabilir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

KİRA ARTIŞI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: yüzde 17,16

Zam bedeli: 171 lira

Zamlı kira bedeli: 1.171 lira

Konut Kirası: 1.000 Lira

TÜİK TÜFE Şubat 2019 Kira Artış Oranı: % 17,16

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Tutarı: 171,60 Lira

Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Yeni Zamlı Kira Tutarı: 1.171,60 Lira