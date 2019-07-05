20 bin üniversiteli sigortalı oluyor

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Sosyal Çalışma Programı'ndan yararlanacak 20 bin üniversite öğrencisi kurayla belirlendi. Programa 200 bin üniversiteli başvururken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk gençlere "bu yaz işiniz iş" diye seslendi. Bakan Selçuk, program kapsamında günde 67 lira ödeme yapılırken, kredi ve bursların kesilmeyeceğinin de altını çizdi.Üniversite mezunu istihdamının 6.7 milyona çıktığını belirten Selçuk, bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde toplam işe yerleştirme sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 570 bine ulaştığını ifade etti.Programın öğrencilerin öğrenim hayatını olumsuz etkilememesi için temmuz, ağustos ve eylül aylarıyla sınırlandırıldığını belirten Selçuk, "Genel sağlık sigortalarının yanı sıra gençlerimizin emekliliğine etki edecek olan SGK prim ödemelerini de biz yapacağız" diye konuştu.Programın çalışma süresi günlük 8 saat olmak üzere 3 gün olacak. Program süresince 5 güne kadar izin hakkı kullandırılacak. Yaz boyunca çalışan öğrencilerin eline yaklaşık 2 bin 500 lira geçmiş olacak. Ayrıca gençlerin ilk kez sigorta girişleri de yapılmış olacak.