Direksiyon başında işten çıkarıldılar

CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde işçi kıyımı tüm hızıyla sürüyor. Bin 750 kişinin işten çıkarılması talimatını veren ve İstanbul seçiminin hemen ardından ASKİ'den 302 kişinin iş akdini fesih eden Zeydan Karalar'ın son kurbanı belediye otobüs şoförleri oldu.



YOLCULARI TAŞIRKEN ŞOK

Otobüs işletmesinde görevli 60 şoför direksiyon başındayken gelen telefonla işlerine son verildi. Belediyede 7 aydır şoför olarak çalıştığını söyleyen Remzi Kızılboğa, "Seferdeyken telefonum çaldı ve 'Yolcuları indirin, çalışmıyorsun artık' dediler. Biz alın terimizle çalışan insanlarımız. Bankamatikçi değiliz" dedi. Geçtiğimiz hafta Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret eden ve belediye şoförleriyle bir araya gelen CHP'li başkan Zeydan Karalar, "Benim aradığım siyaset değildir. Çukobirlik'te müdürlük, 5 yılda Seyhan belediye başkanlığı yaptım. Siyasetinden, siyasi görüşünden dolayı tek Allah'ın kulunu işten atmadım. Siyasi görüşüne değil, işini iyi yapmasına bakarım" demişti.



YERİMİZE HDP'LİLERİ ALACAK

Başkan Karalar'ın bu konuşmasından dolayı rahatlayan şoförler dün gelen telefonla şok geçirdiler. Şoförlerin bir bölümü yolcuları hemen indirirken, bir bölümü ise seferini tamamladıktan sonra aracını işletme müdürlüğüne bıraktı.

7 ay önce işe girdiğini ve sabahın erken saatinde sefere çıktığını anlatan 2 çocuk babası Remzi Kızılboğa, "İşe girdikten sonra kredi çekerek ev aldım. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum? Tek suçumuz Hüseyin Sözlü'nün zamanında işe alınmamız. Hani insanları siyasi görüşünden dolayı işten çıkarmayacaktı. Hepsi yalan. Bizlerin yerine şu an sırada bekleyen HDP'lileri koyacak" diye konuştu.







BİR HAFTA SONRA KAPI ÖNÜNE KOYDULAR

Geçtiğimiz hafta kendilerini ziyaret eden "Çalışan adama dokunmayacağım" diyen Zeydan Karalar'ın bir hafta sonra verdiği sözü tutmadığını kaydeden Gürdal Ertok ise, "Özellikle kendisine 'İşten çıkaracak mısınız' diye sorduğumda bana 'Siz işinize devam edin' dedi. Ama daha bir hafta geçmeden kapı önüne bırakıldık. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Çünkü bizler onurumuzla çalışan insanlarız" şeklinde konuştu.



HAK-İŞ'TEN MÜCADELE VURGUSU

HAK-İş Başkanlar Kurulu sonuç bildirisinde, yerel seçimlerin ardından işten atılan bütün üyeleri işlerine iade edilinceye kadar mücadeleye devam edileceği vurgulandı. Açıklamaya göre, Başkanlar Kurulu, ülke ve çalışma hayatı gündemiyle önceki gün toplandı. Toplantının ardından hazırlan sonuç bildirisinde, seçilen tüm belediye başkanlarına başarı dilenirken, bazı belediyelerde işten çıkarmaların yaşandığına işaret edildi. Hizmet- İş Sendikası'nın başlattığı "Emek ve Adalet Yürüyüşü"nün anımsatıldığı bildiride, "İşten atılan bütün üyelerimiz, işlerine iade edilinceye kadar mücadelemize devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı. Bildiride, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimine karşı kararlı tutumun devam ettiği de belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU