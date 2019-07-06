Kamuda kariyer kapıları açıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan devlette kariyer kapılarını sonuna kadar açtı. Kamu personel rejimi hızlı ve etkili icraat dönemine uyumlu hale getiriliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın ardından Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurlara da uzmanlık kapısı açıldı.

Kamuda etkin bir performans sistemi oluşturulurken, uzman kadrolara atamalar da hız kazandı. Kariyer meslekleri istihdamında yüzde 350 artış sağlandı.



PERSONELDE YENİ DÖNEM

Başkan Erdoğan, yeni hükümet sistemiyle kurum ve kuruluşları etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yenileyeceklerini açıklarken, güçlü Türkiye'nin inşasını nitelikli kadrolar omuzlayacak.

Kamu çalışanlarının performansını artıracak programlar devreye girerken, uzman yardımcıları, denetçi, kontrolörler Cumhurbaşkanlığı çatısı altındaki başkanlıklarda görev almaya başladı.



MİLLİ EMLAK UZMANLARI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında çalışan personeli kapsayan uzmanlıktan sonra, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde çalışan memurlara da uzman olma hakkı tanındı. Hazine ve Gelir İdaresi'nde sınav tarihi itibarıyla en az üç yıl çalışanlar sınava girebiliyor.

Defterdarlık uzmanı ve gelir uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartı aranmıyor. İki kurumda çalışan memurlar, beş yıl içinde iki defa yapılacak sınava girebiliyor. Daha önce Maliye'ye bağlı olan Milli Emlak Genel Müdürlüğü Çevre Bakanlığı'na bağlanınca buradaki personel bu haktan yararlanamadı.

Yasal düzenlemeyle bu kurumda çalışan 5 bin personele de milli emlak uzmanı olma imkânı getirildi.



PERSONEL BAŞKANLIĞI 7 TEMMUZ'DA KAPANIYOR

Yeni? hükümet sistemi kapsamında bir yıllık geçiş sürecinin ardından Devlet Personel Başkanlığı (DPB) 7 Temmuz'da kapatılıyor. Başkanlık personeli, kuruma ait tüm dosyalar ve taşınmazlar Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na devrediliyor.



YÜZDE 350 ARTTI

Kariyer meslekleri (uzman, müfettiş) istihdamında yüzde 350 artış sağlanırken, yetenekli gençler de milli projelere kazandırılıyor. Teknolojiden savunma sanayine her alanda nitelikli, modern insan kaynağı modelleri yaşama geçiriliyor. Kurumların personel kadrolarına ilişkin eğitim, sınav, pozisyon işlemlerini Çalışma Genel Müdürlüğü yürütürken, elektronik kamu istihdam portalıyla gençlerin işe erişim kolaylaştırılıyor.

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