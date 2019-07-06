BUGÜN NELER OLDU

Enerjısının yüzde 70'ini dışardan almaya mecbur olan Türkiye, nükleer enerji alanında 1976'dan beri engellendi. 1976'da ruhsatı verilen ve o tarihten sonra 4 ihalesi iptal edilen Nükleer Enerji Santralı Akkuyu'nun temeli geçen sene atılabildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dün yapılan 'Temiz Enerji'nin Geleceği: Nükleer Enerji'nin Rolü' konulu toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin nükleer hikâyesinin yarım yüzyılda büyük bir sürünceden geçtiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın güçlü iradesi olmasaydı nükleer enerji Türkiye için hayal olmaya devam edecekti" dedi. Nükleeri sadece elektrik üretimi olarak görmediklerini belirten Dönmez, "Sağlık, endüstri, ulaştırma, haberleşme, uzay teknolojileri gibi alanlarda söz sahibi olmak istiyorsak nükleeri Türkiye'ye getirmek zorundayız" diye konuştu. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da, nükleer enerjinin Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlaması için kritik bir rolü olduğunu belirtti.