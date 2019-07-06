Türkiye artık üzerinden para kazanılan ülke değil

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin geçmişe göre ataklara karşı daha güçlü bir ülke haline geldiğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu yüzden içiniz rahat olsun. Biz dostlarımıza da artık şunu söylüyoruz; 'Türkiye artık üzerinden para kazanılacak bir ülke değil. Türkiye vaat ettikleri ile sürdürülebilir şekilde para kazanılacak bir ülke.' Paydaşlarına para kazandıran bir ülke" dedi.Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği'nin 7'nci Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Kısa vadede ekonomimizin sağlamlığını artırmayı ve orta-uzun vadede sürdürülebilir ve dengeli büyümeyi temin etmeyi amaçlayan programımızın odak noktası olan yeniden dengelenme dönemine önemli mesafe alarak bu günlere geldik. Dengelenme süreci, doğası gereği kısa vadede özellikle büyüme üzerinde olumsuz etkilere, yavaşlamaya yol açsa da şimdi ise toparlanma sürecinin çok daha hızlı şekilde başlamış olduğunu söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.Bakan Albayrak, gelinen noktada piyasaların normalleşmeye başladığını gördüklerini belirterek, risk priminde (CDS) sadece son iki haftada 120 puan düşüş gözlendiğine işaret etti. Albayrak, iki yıl vadeli tahvil faizlerinin ikincil piyasada yaklaşık 350 baz puan, 5 yıl vadeli faizlerin 300 baz puan, 10 yıl vadeli devlet tahvil faizlerinin de 200 baz puan gerilediğini söyledi.Albayrak, "Haziran itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak" dedi. Piyasa göstergelerinin yanı sıra makroekonomik göstergelerde de somut iyileşmelerin görüldüğünü aktaran Albayrak, şunları kaydetti: "Dengelemenin önemli hedeflerinden biri kuşkusuz yüksek enflasyonla mücadele. Bu konuda öngörülenin üzerinde bir performans kaydedildi. Yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 25 seviyelerini gördüğü süreçten, haziran itibarıyla yıllık hedefimizin altında bir seviye olan yüzde 15.7'yi görmüş olduk. Enflasyonu, saldırılara maruz kaldığımız ağustos ayı öncesine, hatta yeni sisteme geçtiğimiz temmuz ayının da öncesine taşımış olduk."Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Banka dışı finansal kesim, 11 yılda yüzde 380 büyüme ile neredeyse 5 katına ulaşmak üzere" dedi. Akben, temel görevlerinin kredi sisteminin etkin çalışması, tasarruf sahiplerinin haklarının korunması ve finansal sistemin istikrar olduğunu bildirdi.Mehmet Ali Akben, 2006 başında "banka dışı finansal kuruluş" olarak nitelendirdikleri kuruluşların denetim ve gözetiminin BDDK'ya devredilmesinin ardından gerçekleştirilen intibak süreci ile birlikte bugün sektörde 57 faktoring şirketi, 23 finansal kiralama şirketi, 14 finansman şirketi olmak üzere toplam 94 firmanın faaliyet gösterdiğini belirtti.Akben, geçen yıl sonu itibarıyla bu kuruluşların toplam finans sektörü içerisinde; aktif büyüklüğüne göre yüzde 3.7, alacaklara göre yüzde 5.3, öz kaynaklara göre ise yüzde 5 paya sahip olduğunu söyledi.Dış ticaret ve cari açıktaki daralmanın krizlerle bağlantılı olduğu iddialarını da yanıtlayan Albayrak, "Birileri hep şunu ifade ediyor, çok sık duyuyorum, 'Dengelenme aslında krizler olduğu zaman düşüyor, ondan dolayı cari açıktaki bu iyileşme.' Madem öyle ben de diyorum ki 2009'da küresel krize dayalı cari açıktaki iyileşme dengelenme olarak gerçekleşmedi. İhracatın 132 milyar dolardan 102 milyar dolara düştüğü, yüzde 30'a yakın küçüldüğü ve buna rağmen cari dengenin eksi 11 milyar dolarlara ulaştığı bir süreçten bahsediyoruz. Ama bu dönemin dengelenmesi sadece kur anlamında değil dış ticaret, gümrük vergisi, vergi politikaları, uyum noktasında baktığımızda hakikaten ihracatın büyüyüp, köpük ithalatın da düşmeye başladığı bir dengelenmeyle birlikte turizmin de pozitif katkısıyla güçlü bir cari fazla dönemine girdiğimizi çok net ortaya koyuyor."Bakan ?Albayrak, "bankacılık yerine yeni finansal sistem ve mimari içerisindeki yeni yaklaşımlar geliştirdiklerini belirterek, "İstanbul Finans Merkezi konseptimizi inşallah 2021'de, 2023 yılından daha da önce hayata geçirecek bir zamanlamayla tamamladığımızda göreceğiz. Sadece konvansiyonel bankacılık değil fintech özelinde, dijital bankacılık özelinde de bir merkez olacak mimariyi yavaş yavaş nakış gibi işlemeye başladık. Sadece bu hafta bakanlığımızda üst düzey yönetimdeki arkadaşlar bu söylediğim zamanda isim vermeyeyim ama dünyada en önde gelen kurumlarla görüşmelerini yaptı ve bu manada Türkiye merkezli, bölgede önemli bir piyasa ve pazarın oluşmasına yönelik işbirlikleriyle ilgili çok önemli bir mesafe kat ettik. Yakında bunlarla ilgili zaten adımlarımız da duyacaksınız" şeklinde konuştu.